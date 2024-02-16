هل تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازية خلال أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

شهد سعر الدولار في السوق الموازية- السوق السوداء لتجارة العملة- استقرار بنهاية تعاملات أمس الخميس مقارنة بيوم الخميس قبل الماضي، وفق ما قاله أحد المراقبين خلال متابعات "الخليج 365" تحركات سعر الصرف.

وظل سعر الدولار عند مستوى 63 جنيها على مدار الأسبوع دون تغيير بعد أن شهد تقلبات دراماتيكية انخفاضا مفاجئا قبل أن يعود للصعود مرة أخرى بعد استيعاب السوق صدمة رفع البنك المركزي سعر الفائدة واحتمالات عودته إلى مرونة سعر الصرف وتلقي مصر تدفقات من النقد الأجنبي من صندوق النقد الدولي.

وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء خلال آخر عامين بما أثر سلبا على تراجع موارد النقد الأجنبية الرسمية للدولة بسبب وجود سعرين لسعر الصرف.

وتراجعت حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 على أساس سنوي ونفس نسبة التراجع في الاستثمارات المباشرة، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي الصادر في وقت سابق.

كان الدولار فقد نحو 19 جنيها بالسوق الموازية ليسجل نحو 54 و55 جنيها ليتراجع بذلك من مستواه التاريخي الذي تخطى في وقت سابق 73 جنيها وجاء ذلك بعد يومين من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024.

وتزامن ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين المؤجلتين الأولى والثانية من مارس وسبتمبر الماضيين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقيمة 3 مليارات دولار وهو ما يعني صرف 700 مليون دولار جديدة من القرض.

والعامل الأكثر تأثيرا في زيادة ذعر المضاربين وشل حركاتهم خلال الفترة الماضية تمثل في تردد أنباء قوية- غير مؤكدة على المستوى الرسمي- بدخول تدفقات استثمارية مباشرة في مدينة أرض الحكمة بنحو 22 مليار دولار بما يعني دخول أموال جديدة للسوق المصري من موارد رسمية غير القروض.

وأدى عدم تنفيذ هذه العوامل على أرض الواقع في عودة الدولار للارتفاع مجددا في السوق الموازية.