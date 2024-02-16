وزير خارجية الاحتلال: لا نية لدى إسرائيل لترحيل أي فلسطيني خارج غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه لا نية لإسرائيل لترحيل أي فلسطيني خارج قطاع غزة.

وأكد كاتس خلال كلمة له أمام الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بحضور قادة ووزراء لخمسين دولة حول العالم، أن إسرائيل لا تريد أن تحكم قطاع غزة بعد إنتهاء حربها ضد حركة حماس التي تحكم القطاع الآن.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي دول العالم للضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي، فإن إسرائيل ستضطر إلى إخراج حزب الله من الحدود على حد قوله.

ولفت وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أنه سيتعين على إسرائيل التعامل مع رفح لأنه لا يمكنها ترك حماس هناك، بحسب زعمه.