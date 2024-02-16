الرئيس الفرنسي: أي هجوم على رفح سيتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله الجمعة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس، من أنّ أيّ هجوم عسكري إسرائيلي على رفح سيتسبّب في "كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال ماكرون إن ذلك الهجوم سيكون نقطة تحوّل" في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، معتبراً أنّ "الأولوية المطلقة" هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وجدد الرئيس الفرنسي الدعوة لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، داعياً إلى "اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها" في هذا السياق، ومؤكداً أن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".