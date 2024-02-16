وزارة السياحة طلبت من الادلاء السياحيين تسديد الرسوم المتوجبة عليهم لتجديد بطاقاتهم

اعلنت وزارة السياحة انه "ومن اجل مواكبة التطورات في المجال السياحي وتفعيل دور مهنة الادلاء السياحيين في تنشيط السياحة في لبنان، بصدد التحضير لاصدار بطاقات شخصية الكترونية وفقا لنماذج محدثة لجميع ادلاء السياحة في لبنان".

وطلبت في تعميم حمل الرقم 4 من "جميع الادلاء السياحيين في لبنان الخاضعين لاحكام الملحق رقم 7 من المرسوم 4221/2000 وتعديلاته، تسديد الرسوم المتوجبة عليهم لتجديد بطاقاتهم وفقا للقوانين والمراسيم النافذة والتقدم بطلب مرفقا بالمستندات ادناه الى قلم ديوان وزارة السياحة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه تحت طائلة عدم التجديد:

1 -نسخة عن الهوية

2 - السيرة الذاتية تتضمن اللغات التي يتقنها

3 - نسخة عن البطاقة السابقة

4 - تحديد مكان الاقامة الحالية مع رقم الهاتف

5 - سجل عدلي اصلي وحديث

6 - صورتان شمسيتان

7 - الايصال الذي يبين تسديد الرسوم المتوجبة وفقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة".