انت الان تتابع خبر صواريخنا تصل لإيلات.. نصر الله يهدد بالتصعيد ضد إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نصر الله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة إن الهجمات الإسرائيلية على منطقة النبطية والصوانة في الجنوب اللبناني "تطور في المواجهة" لأنها استهدفت مدنيين وقتلت عددا كبيرا منهم، ملوحاً بضرب إيلات في إسرائيل.وأشار الى أن "الجواب على تلك المجزرة يجب أن يكون على الجبهة وبمزيد من التصعيد" في إشارة الحدود الإسرائيلية اللبنانية المشتعلة منذ أكتوبر الماضي.

وأعلن أن "الحزب يملك صواريخ قادرة على ضرب أهداف من كريات شمونة إلى إيلات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، حذر أمس الخميس بأن قوات بلاده جاهزة ومستعدة لأي تصعيد، ولوح بأنها قادرة على الهجوم بعمق 50 كليومتراً وأكثر حتى تصل إلى بيروت.

كما شدد على أن الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء لبنان حاملة قنابل ثقيلة تطال أهدافاً بعيدة، وفق تعبيره

