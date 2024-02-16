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صواريخنا تصل لإيلات.. نصر الله يهدد بالتصعيد ضد إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال نصر الله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة إن الهجمات الإسرائيلية على منطقة النبطية والصوانة في الجنوب اللبناني "تطور في المواجهة" لأنها استهدفت مدنيين وقتلت عددا كبيرا منهم، ملوحاً بضرب إيلات في إسرائيل.

وأشار الى أن "الجواب على تلك المجزرة يجب أن يكون على الجبهة وبمزيد من التصعيد" في إشارة الحدود الإسرائيلية اللبنانية المشتعلة منذ أكتوبر الماضي.

وأعلن أن "الحزب يملك صواريخ قادرة على ضرب أهداف من كريات شمونة إلى إيلات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، حذر أمس الخميس بأن قوات بلاده جاهزة ومستعدة لأي تصعيد، ولوح بأنها قادرة على الهجوم بعمق 50 كليومتراً وأكثر حتى تصل إلى بيروت.

كما شدد على أن الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء لبنان حاملة قنابل ثقيلة تطال أهدافاً بعيدة، وفق تعبيره

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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