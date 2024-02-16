أبوعبيدة: مقاومتنا للعدوان ستستمر حتى خروج آخر جندي من القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - قال أبو عبيدة المتحدثِ الرسميِّ الإعلاميِّ لكتائبِ الشهيد عِزِ الدينِ القَسامِ الجناحِ العسكريِّ لحركة المقاومة الإسلامية حماس،إنه مر 133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال.

وأضاف أبو عبيدة، أن معركة طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وكتبت بداية النهاية لأطول احتلال في التاريخ المعاصر.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات أبو عبيدة:

طوفان الأقصى لن يهدأ وسيتشكل أكثر وأكثر ليزيل الظلم والعدوان.

معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا.

"يواصل مجاهدونا مواجهة جيش مجرم لم يمر في التاريخ المعاصر له مثيل."

كلما ظن العدو بأن بدا آمناً، خراج له مجاهدونا.

مجاهدونا يوقعون خسائر فادحة في صفوف العدو.

مجاهدونا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا.

ما نبثه من مشاهد هو جزء مما تنفذه المقاومة في الميدان.

نؤثر عدم الإعلان عن بعض العمليات لأسباب أمنية أو ظروف ميدانية معقدة.

مجاهدونا ينفذون عمليات نوعية قاتلة بالتوازي مع عمل قوى الأمة في المقاومة.

مقاومتنا للعدوان ستستمر حتى خروج آخر جندي له من القطاع.

مجاهدونا في كافة مناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة يخوضون معارك بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة

ما يطلقه العدو من تصريحات وأرقام ومعلومات دعاية كاذبة

العدو لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه العدو ملفق

لسنا معنيين بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان

الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا

المستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه

الجيش النازي الصهيوني تعمد قتل أسراه وإصابتهم

حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك

حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك

أسرى العدو يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة ونحاول حماية حياتهم