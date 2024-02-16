اعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وكانت الحكومة الأميركية قد اعلنت الشهر الماضي إنها ستعيد إدراج الجماعة اليمنية على قائمة الجماعات الإرهابية في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات على الحوثيين دخلت حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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