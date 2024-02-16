هالي باللوم تلوم بوتين وتهاجم ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - ألقت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة هالي باللوم، في وفاة أليكسي نافالني بشكل مباشر على فلاديمير بوتين، واستخدمت الحادث كوسيلة لمهاجمة منافسها الرئيسي ، دونالد ترامب.

وفي منشور على إكس، المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر، قالت هالي إن "بوتين فعل ذلك، «نفس بوتين الذي يمتدحه دونالد ترامب ويدافع عنه. نفس ترامب الذي قال: "بكل إنصاف ، أنت تقول إنه قتل الناس لم أر ذلك".

ولم يعلق ترامب بعد على وفاة نافالني.

وانتقدت هيلي ترامب مرارا بسبب علاقته بزعماء أجانب، وخاصة بوتين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، على سبيل المثال، أشار بيان ساخر من حملتها إلى أن ترامب سيرسل رسالة حب إلى بوتين للاحتفال بعيد الحب.