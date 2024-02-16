أسامة سعد: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة

أشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في كلمة لمناسبة الذكرى 39 لتحرير صيدا واندحار الجيش الإسرائيلي منها، أن "في هذا اليوم المجيد من تاريخ مدينة صيدا ومنطقتها، حيث أنجزت المقاومة؛ مقاومة شعبنا، وصمود شعبنا؛ تحرير هذه المنطقة من الاحتلال الإسرائيلي، ليستكمل بعد ذلك تحرير معظم الأراضي اللبنانية".
وأكد سعد، أن "في هذا اليوم المجيد لا يسعنا إلا أن نوجه التحية لأهلنا وشعبنا الصامدين في غزة والضفة الغربية، ولأهلنا في الجنوب اللبناني الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل وغاشم".
وذكر أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة، ولا بد لنا من مدينة صيدا عاصمة الجنوب وقاعدة المقاومة أن نوجه التحية إلى أهلنا وشعبنا في فلسطين، والتحية إلى أهلنا في جنوب لبنان، ولكل المقاومين والشهداء والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال".
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