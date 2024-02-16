"أطباء بلا حدود": الوضع في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس فوضوياً وكارثياً

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن "حالة من الفوضى والرعب سادت مستشفى ناصر في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث أجبرت عملية شنتها القوات الإسرائيلية موظفي المنظمة غير الحكومية على الفرار".

وأوضح الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكيير، في مقابلة مع وكالتي فرانس برس ورويترز، أن "الوضع كان فوضوياً وكارثياً، وخلال العملية الإسرائيلية الخميس، اضطر جميع العاملين في منظمتنا إلى الفرار من المستشفى"، مشيراً إلى أن "أحد أعضاء فريق المنظمة ما زال مفقوداً".

وأضاف لوكيير "لا نعرف ماذا حدث له، ونشعر بقلق عميق على سلامته".

وكان قد أكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن "قواته تنفّذ عملية دقيقة ومحدودة داخل مستشفى ناصر"، مضيفاً "لدينا معلومات استخباراتية موثوقة من عدد من المصادر، بما في ذلك من الرهائن المفرج عنهم، تشير إلى أن "حماس احتجزت رهائن في مستشفى ناصر في خان يونس وأنه قد تكون هناك جثث لرهائننا فيه".