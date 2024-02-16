الجيش: توقييف شخصين عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة لحيازتهما على كمية من المخدرات

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥، أوقفت وحدة من الجيش عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني (م.أ.ط.) لحيازته كمية كبيرة من حشيشة الكيف، والفلسطيني (خ.أ.) لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".