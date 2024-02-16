أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥، أوقفت وحدة من الجيش عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني (م.أ.ط.) لحيازته كمية كبيرة من حشيشة الكيف، والفلسطيني (خ.أ.) لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقييف شخصين عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة لحيازتهما على كمية من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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