جوتيريش: عمليات الإغاثة في غزة في غرفة الإنعاش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل اليوم الجمعة، من عواقب الشروع في شن هجوم بري كبير في رفح، المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة والتي تعج بأكثر من 1.3 مليون فلسطيني شردتهم الحرب.

وقال جوتيريش إن رفح تقع “في قلب” العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة، وأن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق هناك سيكون لها عواقب وخيمة بعيدة المدى.

وأضاف: “إن هجوما شاملا على المدينة سيكون مدمرا للمدنيين الفلسطينيين الذين هم بالفعل على يصارعون الموت”.

وأوضح المسئول الأممي:” دعوت مرارا وتكرارا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتوسيع نطاق تقديم المساعدات في غزة بشكل كبير”.

ووصف جوتيريش العمليات الإنسانية في غزة بأنها “في غرفة الإنعاش” وأنها “تعمل بالكاد”.

وقال أمين عام الامم المتحدة:” إن مستوى الموت والدمار في حد ذاته، صادم، كما أن الحرب تمتد عبر الحدود في أنحاء المنطقة وتؤثر على التجارة العالمية”.

وجاءت تصريحات جوتيريش في مؤتمر ميونخ للأمن، وهو اجتماع سنوي يحظى بمتابعة وثيقة لزعماء العالم ومسؤولي الدفاع في عاصمة ولاية بافاريا.