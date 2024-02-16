الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب أي عملية برية إسرائيلية في رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذّر الاتحاد الأوروبي، المحتل الإسرائيلي من القيام بأي عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، مشيراً إلى لجوء أكثر من مليون فلسطيني في رفح هرباً من العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق ما أكده الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان اليوم، بأهمية ضمان حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي واحترام الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي.

وقال في بيانه, إن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيقوم بمراجعة الوضع الاثنين المقبل، إضافةً إلى بحث تداعيات عزم المحتل الإسرائيلي شن هجوم برّيٍ على رفح.