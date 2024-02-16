جنوب أفريقيا : إسرائيل تواصل انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الخميس 15 فبراير 2024، إن إسرائيل تنتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة هجماتها في غزة .

وأعربت ناليدي باندور في تصريحات صحفية خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، عن اعتقادها أن "ما يحدث في غزة والضفة الغربية، وفي رفح مؤخرا يؤكد الادعاءات التي قدمناها إلى محكمة العدل الدولية بأن الإبادة الجماعية تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن ما يثير القلق حقا هو أن العالم سمح لإسرائيل بتجاهل هذه القرارات ولم يتخذ أحد أي تدابير، مثل نشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين الأبرياء.

كما أدانت "الجرائم الإسرائيلية" ضد الصحفيين، حيث قالت "لو قُتل أكثر من 170 صحفيا في نزاع بإفريقيا، فإنني أتخيل أن العالم كله ووسائل الإعلام ستتحدث عن ذلك، لكنه يعتبر مقبولا عندما تقوم إسرائيل بذلك".

وحتى الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و663 فلسطينيا وأصاب 68 ألفا و395، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات