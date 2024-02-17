حكم قضائي يغرّم ترامب أكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال

أمر قاض أميركي الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لثلاث سنوات.
وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب... من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات".
وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
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