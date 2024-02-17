أعلن النائب حسن مراد، باسم "مؤسسة عبد الرحيم مراد الخيرية"، في بيان، عن "تقديم منحة الشهيدة أماني حسين برجاوي، التي روت بدمائها الزكية تراب الجنوب الطاهر وذلك للطالب الحائز على أعلى معدل بين الأوائل بالمدارس الرسمية في فروع شهادة الثانوية العامة الرسمية على مستوى محافظة النبطية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وذلك من ضمن رزمة المنح التي تمنحها المؤسسة".
يشار الى ان الشهيدة برجاوي كانت موظفة في الجامعة اللبنانية الدولية في النبطية، واستشهدت بالمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة النبطية.
كانت هذه تفاصيل خبر مراد اعلن عن منحة باسم الشهيدة اماني حسين برجاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.