الصحة تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر حاليا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن تفاصيل أعراض الفيروس المنتشر حاليًا في الجو، في ظل الموجة الشديدة من البرد التي تجتاح البلاد.

وأوضح أمين خلال حواره في برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأعراض تشمل السعال الجاف والبلغم، فقدان حاسة الشم والتذوق، تكسير في العظام، رشح في الأنف، الكحة المتكررة، والاحتقان.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على نظام مراقبة الفيروسات، حيث يتم أخذ عينات عشوائية من المرضى في المستشفيات لتحليلها وتحديد أي تغيرات في جينات الفيروسات.

وأشار إلى أن العديد من الفيروسات تنتشر بشدة خلال فصل الشتاء، وأن فيروس الإنفلونزا هو الأكثر انتشارًا حاليًا، وخاصة الأنواع H1N1 و H5N1.

وحذر أمين من تناول أدوية البرد دون استشارة الطبيب أو وصفة طبية، مؤكدًا أهمية التشخيص الصحيح، موضحًا أن الفيروسات هي كائنات حية تتعايش وتتغير وفقًا للتركيبات الجينية، وأن أعراض الفيروسات جميعها متشابهة، ولكنها تختلف في الشدة وتأثيرها على الأشخاص المصابين حسب العمر ووجود أمراض مزمنة.