عالية المهدي: زيادة أجور بعض الفئات يزيد من معدل التضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشادت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، بدولتي الهند وإيران في التصدير للصلب عالميا، معلقة: إيران مفروضة عليها كل العقوبات ولكنها تسابق الزمن بسرعة كبيرة، وحول أزمة الدولار قالت: يجب توفير الدولار في المصارف الرسمية للقضاء على السوق السوداء.

وبشأن تحرير سعر الصرف، أضافت عالية المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: السعر التحكمي للدولار قرار خاطئ، وتحرير الجنيه أمام الدولار له مخاطر ولكنه أمر طبيعي، ونحتاج توفير العملات الأجنبية في البنوك قبل التحرير، مستكملة: نحتاج تحويلات المصريين في الخارج من خلال تقديم معاملات تفضيلية عن السعر الرسمي للدولار، خاصة أنها انخفضت 15 مليار دولار.

ولفتت إلى أن معدل التضخم مرتفع وخاصة في السلع الغذائية، ووصلت نسبة التضخم لأكثر من 70%، والحزم الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي لن يستفيد منها كل فئات الشعب، فالحزمة لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات فقط.

واستكملت الدكتورة عالية المهدي: زيادة الأجور لبعض الفئات يزيد من معدل التضخم، ونحتاج سياسة نقدية انكماشية وسياسة مالية توسعية وحد من الإنفاق الحكومي.