شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 3 مليارات يورو.. دعم عسكري جديد من فرنسا لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت فرنسا اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا متعهدة بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد توقيع الاتفاق مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن فرنسا ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل. دعم فرنسا العسكري لأوكرانيا وستحصل أوكرانيا خلال العام الجاري على ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) من المساعدات العسكرية من فرنسا.

ويأتي هذا بعد الحصول على 1.7 مليار يورو في 2022 و2.1 مليار يورو في العام الماضي.

وأشار زيلينسكي إلى "فرنسا تساعدنا كثيرا اليوم"، مشيرا إلى إمدادات الصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الدفاع الجوي، متابعا: أن الاتفاق الأمني "طموح وملموس".

