السلطات الروسية: إسقاط وتدمير 4 مسيّرات فوق مقاطعة كالوغا

أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط ودمر 4 طائرات مسيّرة فوق مقاطعة كالوغا. وأكد، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أنه لم تقع إصابات.

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