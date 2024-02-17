انت الان تتابع خبر اردوغان: طريق التنمية سيكون "طريق حرير جديد".. وقد ينطلق خلال 60 يومًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام تركية، عن اردوغان حديثه لمجموعة من الصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة مصر، قوله ان الجهات الرئيسية بمشروع طريق التنمية، هي تركيا والإمارات والعراق، مبيناً أن المشروع سيصبح "طريق حرير" جديداً للمنطقة وسيخدم السلام الإقليمي.ولفت إلى أنه بحث المشروع خلال زيارته قبل أيام إلى دولة الإمارات، معرباً عن أمله في إنجاز المشروع بالطريقة المثلى.

وبيّن أن رئيس الإمارات محمد بن زايد اقترح تحديد فترة 60 يوماً وإنجاز دراسات التخطيط وبدء عمل المشروع، مضيفاً، ان "وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو يواصل اجتماعاته مع نظرائه، ونأمل أن تنتقل هذه الدراسات والخطة إلى التنفيذ".

وأكد أن "طريق التنمية" الذي سيمكِّن منطقة الخليج والدول المحيطة به من الوصول إلى السوق الأوروبية عبر تركيا هو مشروع مربح لكل الأطراف.

وفي جزء من حديثه حول دعم "الاتحاد الوطني الكردستاني" للـ"بي كا كا" في السليمانية، قال اردوغان: "إذا كان الأمر يتعلق ببقائنا وأمننا القومي فسوف نغلق أبواب التسامح تماما ونقوم بما هو ضروري".

