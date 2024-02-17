"الاتحاد من أجل المتوسط" تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في ختام دورتها 17 بالعاصمة المغربية الرباط، عن إدانتها لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وأكد برلمانيو الدول المطلة على البحر المتوسط ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبذل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين يقوم على أساس مبدأ الدولتين..

كما أكدوا رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين، مناشدة بضمان تدفق كاف وآمن وسلس للمساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في القطاع.

وفي بيانهم الختامي أصدر المشاركون توصيات بشأن بعض الملفات، مثل التغيرات المناخية، وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، والإرهاب والمخاطر الأمنية التي تتطلب تعاونا مشتركا.

يذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست في عام 2004، وتهدف إلى حشد الدعم على الصعيد البرلماني لتنفيذ الالتزامات المتخذة على مستوى الحكومات.