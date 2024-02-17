الرئيس السنغالي يؤكد سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس السنغالي ماكي سال سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت"، بعد إبطال المجلس الدستوري قراره تأجيل هذا الاستحقاق الذي كان مقررا نهاية فبراير الجاري.

وفي بيان له ذكر مكتب الرئيس السنغالي، اعتزام سال تنفيذ قرار المجلس بشكل كامل، مضيفا أن رئيس البلاد سيجري مشاورات ضرورية وسريعة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وكان المجلس الدستوري قد دعا أمس الأول، لدى إبطاله قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلى إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي "في أقرب وقت ممكن"؛ ما أدى لتصاعد الدعوات من شتى الجهات في الداخل والخارج إلى الرئيس سال ليمتثل للقرار.

يذكر أن السنغال شهدت منذ إعلان سال في الثالث من فبراير الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 منه إلى 15 ديسمبر المقبل، واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في تاريخها بعد الاستقلال، حيث اتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالروزنامة الانتخابية، واشتبهت بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما نفاه الأخير، ووعد بعدم ترشحه لولاية ثالثة..

وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا سلطات دكار للالتزام بقرار المحكمة، بينما دعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى إجراء انتخابات شاملة وشفافة في إطار الدستور.