البرهان يهنيء قوات الجيش السوداني على تقدمها في أم درمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ)

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان القوات في مدينة أم درمان حيث قدم التهنئة على ما حققته من تقدم على الأرض.

ووفق بيان نشرته القوات المسلحة السودانية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، "وصل البرهان إلى مدينة أم درمان مساء أمس الجمعة يرافقه الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة متفقدا الأحوال ومطمئنًا على سير العمليات عشية تحقيق القوات المسلحة لانتصارات كبيرة عقب الفراغ من تنفيذ المرحلة الأولى".

وطبقا للبيان، "كان في استقباله (البرهان) الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام وقادة القوات بالمنطقة وتلقى البرهان تنويرا عن سير العمليات مهنئا القوات بما حققته من تقدم على الأرض وفق ماهو مخطط له".

ويسيطر الجيش على معظم المقار العسكرية في مدينة أم درمان التي شهدت معارك طاحنة بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على ستة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.