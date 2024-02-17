ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 28858 قتيلًا و68677 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدًا و68677 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".

وأشارت، في بلاغ، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة".