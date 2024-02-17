علّق النائب السابق أمل أبو زيد على انهيار حائط المعبور، وقال: "كائن من يكون المسؤول عن هذا الملف، مدعو للتحرك السريع والعاجل! انهيار جديد في حائط المعبور يهدّد السلامة العامة وأهلنا في المنطقة".
وأضاف: "لا نقبل تحت أي ذريعة كان أن يتم عزل جزين عن الجنوب وإقفال طرقها بسبب الإهمال والتقاعس في الخدمة العامة وصيانة الطرقات. الشكر كبير للبلدية على ما قامت به من أعمال لتسيير الأمور وفتح الطريق ولكن المسؤولية الكبرى تقع على مجلس الانماء والاعمار الذي يتأخر منذ أكثر من 4 أشهر على البت بالمناقصة التي قدمّت لانجاز أعمال الصيانة".
ولفت إلى أنّ "الوقت يمر وقد أعذر من أنذر ولن نسمح بتكرار هذه المهزلة بعد اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد: انهيار جديد في حائط المعبور ولن نسمح بتكرار هذه المهزلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.