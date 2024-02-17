زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.5 درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 102 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.