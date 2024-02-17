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عالم المصريات وسيم السيسي: جينات الإسـ ـرائيليين أوروبية وليسوا من بني إسـ ـرائيل

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الشارقة - اميمة ياسر - قال المفكر وعالم المصريات وسيم السيسي إن اليهود المتواجدين الآن بإسـ ـرائيل، عبارة عن أقليات وهم أوروبيون تجمعهم الديانة اليهودية وليسوا من بني إسـ ـرائيل وهذا وفقا لباحثة جينات أمريكية.

وأضاف وسيم السيسي: "اليهود تعدادهم عبر العالم 16 مليونا فقط، وتوسعوا في العالم، بالتكاثر".

ولفت عالم المصريات إلى أنه ورد في العهد القديم لدى الإسـ ـرائيليين أن الله قال للنبي إبراهيم: "أعطيك أرض غربتك"، أي أنه "غريب عن هذا البلد".

وأشار إلى أن هناك حادثة أخرى تؤكد وجود الفلسـ ـطينيين بأرضهم قبل إسـ ـرائيل، وهي أن النبي إبراهيم قدم على مصر وكانت زوجته سارة في عمر السبعين عاما وهي راعية غنم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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