انت الان تتابع خبر لابورتا يحسم موقفه من اقالة تشافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كانت العديد من التقارير، قالت إن لابورتا يدرس إقالة تشافي عقب التعادل مع غرناطة (3-3)، وأن القرار قد يصدر عقب مباراة سيلتا فيجو (بالليجا)، أو نابولي (في دوري الأبطال).

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اتخذ لابورتا قرارًا واضحًا بعدم إقالة تشافي هيرنانديز، بغض النظر عما يحدث الآن في الفريق.



وأشارت الصحيفة، إلى أن لابورتا لا يريد حتى أن يسمع شيئًا عن إقالة تشافي؛ لأنه ما يزال يثق في رد فعل الفريق خلال المباريات الحاسمة المقبلة.

وأوضحت أن هناك ثقة في البارسا أن الفريق قادر على تقديم رد فعل جيد أمام سيلتا فيجو، ونابولي، ما سيعيد البارسا للطريق الصحيح.

وذكرت أن السؤال الكبير الآن هو ماذا سيحدث إذا وقعت كارثة في سيلتا فيجو، ثم هزيمة في نابولي؟.

وقالت "سبورت" إن في تلك الحالة سيعود القرار إلى لابورتا، الذي يرفض نهائيًا طرد تشافي هيرنانديز.

وأضافت: "لابورتا لن يتخذ قرار إقالة تشافي، لكنه قد يتحدث بعمق مع المدرب، ويمكن أن يطلب منه الرحيل فورًا وعدم الانتظار حتى يونيو/حزيران من أجل مصلحة النادي".

وختمت: "إذا بدا تشافي قويًا ومتمسكا بالاستمرار، فإن لابورتا لن يجبره على فعل أي شيء آخر".

