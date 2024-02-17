العراق يجدد موقفه الداعي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، موقف بلاده الداعي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية واتخاذ الحوار سبيلا لحلها.

جاء ذلك خلال لقاء "الأعرجي" مع القائم بالأعمال الأوكراني في بغداد ألكساندر بورافجينكوف، حيث بحثا مجمل الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية.

وأشار الأعرجي حسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت "حرب استنزاف"، وليس من مصلحة أحد ان تستمر هذه الحرب، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية وبذل المساعي للضغط باتجاه إيقاف هذه الحرب وجلوس الطرفين إلى طاولة الحوار.

وأكد أن المنطقة بحاجة إلى السلام والأمن والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن الحرب لا تحقق أي نتيجة سوى الخراب، معربا عن إيمان العراق بالسلام والأمن المستدام.

وفيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة، أشار الأعرجي إلى أن المدنيين الأبرياء هم ضحايا هذه الحرب وفقدوا على إثرها منازلهم وأعمالهم وعوائلهم، مشددا على أهمية إيقاف هذا الدمار الذي يستهدف الإنسان ومقدرات البلدان.