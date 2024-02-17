حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال التجسسية في موقع بركة ريشا

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
كما قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابوه إصابة مباشرة.
وأعلن حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 17-02-2024 تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابوه إصابة مباشرة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.
وأكد حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-02-2024 ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.