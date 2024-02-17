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حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال التجسسية في موقع بركة ريشا

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-‌‏02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة. ‏

‏كما قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله  في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 17-‌‏02-2024 تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وأكد حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت ‌‏17-02-2024 ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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