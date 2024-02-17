حمادة: نحن من سيرسم الخريطة المقبلة وسيفرض الشروط من موقع القوي وصاحب الحق

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​إيهاب حمادة​، "أنّنا في الجبهة إنّما نحمي ​لبنان​، ولن نمكن أحدًا من أن يفرض علينا شروطه لا بعد المجازر، ولا من خلال الاستهدافات والاغتيالات، ولا من خلال الشّهداء الّذين يرتقون كلّ لحظة على خطوط الجبهة".

ولفت، خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامّة لـ"حزب الله" في القطاع الخامس في منطقة البقاع، إلى "أنّنا قوم لا يزيدنا الاستهداف إلّا عزمًا على مواجهة الظّالمين، ونحن على مقربة إن شاء الله من نصر عزيز ومؤزر، وستشهدونه بأعينكم في الأيام المقبلة".

وشدّد حمادة على "أنّنا نحارب ونُستهدف على المستويات كافّة، وأيضًا على المستوى السّياسي، ويُراد للبنان دائمًا أن يكون في هذه الفوضى. لذلك نقول للبعض ممّن يشكّلون ظهيرًا للإسرائيلي، حتّى من يقدّم الأوراق تحت عنوان الحلّ وهم منافقون كما تعلمون، وقد جاء وفد فرنسي بورقة وفيها مجموعة أمور، إنّما هي ورقة إسرائيليّة بشروط وحلول إسرائيليّة".

وركّز على "أنّنا من سيرسم الخريطة المقبلة، ونحن من سيثبت المعادلات ومَن سيفرض الشرّوط، من موقع القوي والمقتدر وأيضًا من موقع صاحب الحقّ".