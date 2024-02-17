وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، الغرب من أنه سوف يرتكب خطأ تاريخياً إذا سعى إلى فك الارتباط مع الصين سعيا للحد من المخاطر.

وقال وانغ، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، إن «من يحاول فك الارتباط مع الصين باسم الحد من المخاطر، فإنه يرتكب خطأ تاريخياً».

جاءت تعليقاته وسط دعوات انطلقت العام الماضي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادهما على الصين.

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش المؤتمر أمس الجمعة، شدد وزير الخارجية الصيني أيضاً على أن «تحويل (الحد من المخاطر) إلى (الحد من الاعتماد على الصين)، والسعي إلى (فك الارتباط مع الصين) لن يعود على الولايات المتحدة سوى بالخسارة».

ووضعت المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، خططاً لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من خلال التدقيق في الاستثمارات الأجنبية والمزيد من الضوابط المنسقة على الصادرات وتدفقات التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين.

تسلط هذه الخطط الضوء على سياسة «الحد من المخاطر» التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.