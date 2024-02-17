محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" في بنها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، معرض "أهلًا رمضان" بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود المحافظة لمحاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق لافتتاح 5 معارض في مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة؛ لتغطية جميع المدن، بالإضافة إلى إقامة شوادر بقري ميت عاصم والحرس الوطني والرملة بمركز ومدينة بنها.

وفي السياق، أكد المحافظ أن معارض "أهلًا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، والذي نظمته مديريه التموين بالقليوبية، بمشاركة الغرفه التجارية بالمحافظة، وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20 - 35% عن السوق المحلية.

وأجرى المحافظ حوارًا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض، للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وأشار المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدأ من 27 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا، والمكرونة بسعر 28 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا، والسكر بسعر 27 جنيهًا، والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيهًا، والفول البلدي بسعر 50 جنيهًا، والبلح الجاف بسعر 42 جنيهًا.