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أمريكا تقصف صاروخا مضادا للسفن وقاربا مسيرا في اليمن

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محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن قواتها وجهت ضربتين استهدفتا صاروخا مضادا للسفن من طراز "كروز" وقاربا مسيرا أُطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت القيادة، في منشور على منصة إكس، أن أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن أُطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية (إم.تي بولوكس) في وقت سابق يوم السبت.

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

كما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عسكرية على أهداف للحوثيين في اليمن، رداً على استهدافهم للسفن وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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