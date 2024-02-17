اليابان تطلق قمري مراقبة بعد نجاح صاروخها

وصل الصاروخ الياباني الرائد H3 إلى مداره وأطلق قمرين صناعيين صغيرين للمراقبة في اختبار ثانٍ رئيسي بعد إطلاق فاشل لأول مرة العام الماضي، مما عزز الأمل للبلاد في سباق الفضاء العالمي.

وانطلق الصاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي في الوقت المحدد بعد يومين من تأجيل إطلاقه المقرر أصلًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أو JAXA، إن الصاروخ وصل بنجاح إلى المدار على ارتفاع حوالي 670 كيلومترًا (حوالي 420 ميلًا) وأطلق قمرين صناعيين.

القدرة على المنافسة

وقال هيروشي ياماكاوا رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مؤتمر صحفي «نشعر بارتياح شديد لتمكننا من إعلان النتائج الجيدة».

وتتمثل المهام الرئيسية لـ H3 في تأمين الوصول المستقل إلى الفضاء والقدرة على المنافسة مع تزايد الطلب الدولي على إطلاق الأقمار الصناعية. وقال ياماكاوا: «لقد خطونا خطوة أولى كبيرة اليوم نحو تحقيق هذا الهدف».

ويمثل الإطلاق دفعة لبرنامج الفضاء الياباني بعد سلسلة من النجاحات الأخيرة، بما في ذلك الهبوط التاريخي الدقيق على القمر بمركبة فضائية غير مأهولة الشهر الماضي.

وتمت مراقبة عملية الإطلاق عن كثب كاختبار لتطوير الفضاء في اليابان بعد فشل H3، في رحلته الأولى في مارس الماضي، في تشغيل محرك المرحلة الثانية. وقامت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ومقاولها الرئيسي شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتطوير H3 كخليفة لدعائمها الأساسية الحالية، H-2A، والتي من المقرر أن تتقاعد بعد رحلتين أخريين.

ومع ارتفاع الصاروخ وإطلاق حمولته الأولى بنجاح، ابتهج أعضاء المشروع في مركز قيادة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية واحتضنوا بعضهم البعض في لقطات بث مباشر.

وتم تزيين الصاروخ H3 رقم 2 بآلاف الملصقات التي تحمل رسائل مرسلة من المهنئين في جميع أنحاء البلاد.

سوق الأقمار الصناعية

وتم وضع قمرين صناعيين صغيرين - قمر المراقبة CE-SAT-IE، الذي طورته شركة Canon Electronics، وTIRSAT، الذي شارك في تطويره عدد من الشركات والجامعات - في H3. وقال صانعوها إنهم على استعداد لاغتنام الفرصة لأنهم يرون سوقًا متنامية في أعمال الأقمار الصناعية.

وتم تصميم H3 الذي يبلغ طوله 57 مترًا (187 قدمًا) لحمل حمولات أكبر من H-2A بتكاليف أقل بكثير تبلغ حوالي 50 مليار ين (330 مليون دولار)، لتكون قادرة على المنافسة عالميًا.

وقال ماسايوكي إيجوتشي، رئيس قسم الدفاع والفضاء في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، إن شركته تأمل في تحقيق قدرة تنافسية أفضل في الأسعار بعد حوالي اثنتي عشرة عملية إطلاق أخرى. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على موقع X، تويتر سابقًا: «يسعدني أن أرى هذا الإنجاز المذهل في قطاع الفضاء مباشرة بعد نجاح الهبوط على سطح القمر SLIM». «أتوقع أن يحقق الصاروخ الياباني الأساسي إنجازات ثابتة».

وفي الشهر الماضي، نجح صاروخ H-2A في وضع قمر صناعي للتجسس في مداره المخطط له، وبعد أيام قامت المركبة الفضائية غير المأهولة التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية SLIM بأول هبوط «دقيق» على سطح القمر في العالم، ثم التقطت البيانات القمرية.