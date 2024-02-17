زعيم المعارضة الإسرائيلي يدين نتنياهو لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، إنه "لو كانت أحداث 7 أكتوبر قد جرت خلال فترة رئاستي للحكومة في البلاد، لأرسل بنيامين نتنياهو أشخاصا لإحراق منزلي".

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم السبت، عن لابيد، في مقابلة مطولة، أن من يتهرب من الخدمة في الجيش من المواطنين الإسرائيليين يجب ألا يتلقى أموالا من دولة إسرائيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.