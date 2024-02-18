شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: نشر وثائق حرب أكتوبر تظهر الملحمة المصرية الخالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عدد من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، والتي تضمنت التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، فضلا عن تضمن الوثائق التي كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالاضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الاسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.

وقال "أبو العطا"، ، إن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة وطنية وقف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحد، خاصة بعدما واجهت مصر حروبا داخلية وخارجية على كافة الأصعدة، موضحا أن السادس من أكتوبر يوم العزة والفخر والكرامة، يوم أن انتصرنا على العدو المتغطرس ولقناه درسا لن ينساه، وعادت فيه أرض سيناء إلى حضن الوطن بعد معركة تاريخية ظهرت فيها قوة وشجاعة المقاتل المصري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن رجال القوات المسلحة المصرية البواسل حققوا انتصارًا عظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر، وتم استرداد قطعة غالية على نفوسنا وأرواحنا جميعا وهي أرض سيناء الغالية في حرب شهد لها العالم كله وشهدوا لعظمة جنودنا العظماء رجال القوات المسلحة المصرية.

وأوضح أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة مصرية خالدة على مر السنين، تلهم المصريين في أوقات الشدة والمخاطر والتهديدات، لأنها الحرب التي استعاد بها المصريون كرامتهم وأرضهم واعتبارهم بين الأمم، كما كشفت للجميع أن المصريين قادرون على محاربة المستحيل وصنع المعجزات إذا تعلق الأمر بوطنهم وكرامتهم وعزتهم وتراب وطنهم الغالي سيدفعون أرواحهم ثمنًا لفدائه.

وأكد أنه يجب علينا استلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة، للتغلب على الصعوبات والتحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.