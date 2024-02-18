مقتل 10 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وأرض زراعية شمال رفح

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة - وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت شقّةً سكنيّةً في مدينة ​دير البلح​ وسط قطاع ​غزة​، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة مواطنين".

ولفتت إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة شنّت قصفًا مكثّفًا على ​بيت حانون​ شمال القطاع، بالتّزامن مع غارات جوّيّة في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون في مدينة غزة"، مشيرةً إلى "مقتل 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف القوّات الإسرائيليّة أرضًا زراعيّةً كانت تؤوي نازحين، في خربة العدس شمال ​مدينة رفح​ جنوب القطاع".

وفي حصيلة غير نهائيّة، ارتفع عدد الضّحايا منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على غزة في 7 تشرين الأوّل الماضي، إلى 28,858، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677.