أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة - وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت شقّةً سكنيّةً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة مواطنين".
ولفتت إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة شنّت قصفًا مكثّفًا على بيت حانون شمال القطاع، بالتّزامن مع غارات جوّيّة في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون في مدينة غزة"، مشيرةً إلى "مقتل 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف القوّات الإسرائيليّة أرضًا زراعيّةً كانت تؤوي نازحين، في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع".
وفي حصيلة غير نهائيّة، ارتفع عدد الضّحايا منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على غزة في 7 تشرين الأوّل الماضي، إلى 28,858، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وأرض زراعية شمال رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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