انت الان تتابع خبر بريطانيا تلوح بإعادة "التجنيد الإلزامي" في حالة نشوب حرب عالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق، دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، البريطانيين للاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا.

ونقلت الصحيفة أن لندن أكدت أنها لا تخطط لفرض التجنيد الإجباري. وهناك خطة لخفض تعداد الجيش بمقدار الثلث خلال عشر سنوات ـــــ من حوالي 75 ألف جندي حاليا إلى 52 ألف.



وقال شابس: لن نقوم في المملكة المتحدة بتشكيل جيش من المجندين الإلزاميين، وإذا انجررنا إلى حرب عالمية، فقد نضطر لإعادة النظر في هذا القرار.

برأيه الجيش البريطاني "فعال للغاية وعالي الحرفية"، لكن الوزير أضاف أن هناك حاجة لتحسين اختيار العسكريين النظاميين وإبقائهم في مستوى لائق.