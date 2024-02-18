شكرا لقرائتكم خبر عن "زيلينسكي" يشكو من تأخر إرسال مساعدات أمريكا العسكرية.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه أوكرانيا نقصا حادا في الذخيرة في ظل تأخير الكونجرس الأمريكي قرار تزويدها بمساعدات عسكرية منذ عدة أشهر، مما يثير تخوفات الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي.

وطالب زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن بسد هذا النقص، قائلا: لا غنى عن المساعدات الأمريكية المتوقفة حاليا. نقص السلاح الأوكراني وأضاف: "للأسف، إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنعة فيما يتعلق بالأسلحة، لا سيما في ظل العجز في المدفعية والقدرات (من الأسلحة) بعيدة المدى، يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتكيف مع الوتيرة الحالية للحرب".

وبين أن إرسال حزم إضافية من الأسلحة والدفاعات الجوية إلى أوكرانيا هو أهم شيء يمكن أن يفعله حلفاؤها الآن.

وتابع: عندما سُئلت عن تأخر إرسال المساعدات الأمريكية بعد اجتماع مع زيلينسكي، نددت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس "بالألاعيب السياسية" في الكونجرس والتي قالت إنه لا مكان لها في مثل هذه الأمور. اعتماد كبير لأوكرانيا على أمريكا وشدد: "نعتمد على الولايات المتحدة بوصفها شريكا استراتيجيا لنا، وستبقى شريكنا الاستراتيجي".

ويصر الجمهوريون الأمريكيون، منذ أشهر على ربط أي مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا وإسرائيل بمعالجة المخاوف المتعلقة بالهجرة. تخوفات مستقبلية وأوضح دونالد ترامب، المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إنه سيطلب من الحلفاء الأوروبيين تعويض الولايات المتحدة عن ذخائر أرسلتها لأوكرانيا بقيمة 200 مليار دولار تقريبا.

وأثار ذلك قلق كييف وحلفائها من أن التمويل الأمريكي لكييف في حربها ضد روسيا قد يتوقف تماما، إذا فاز ترامب بالرئاسة مجددا في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر.