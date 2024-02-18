بسبب إضراب الطيّارين.. "لوفتهانزا" الألمانية تلغي 7 رحلات جوية

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت-(د ب أ)

قالت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم السبت، إن إضراب طياري شركة "ديسكفر إيرلاينز" التابعة لها، والذي بدأ في منتصف ليل الجمعة أدى إلى إلغاء سبع رحلات من 16 رحلة مغادرة لشركة الطيران بمطار فرانكفورت الدولي.

وقالت شركة الطيران إنها تخطط لاستيعاب الركاب بطائرات من شركات لوفتهانزا الأخرى أو إعادة حجز للمسافرين المتضررين، وقالت ديسكفر إنها ستوفر ثلثي جميع الرحلات يوم السبت.

وتم بالفعل إلغاء ست رحلات مغادرة من فرانكفورت ليوم الأحد.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب، الذي تنظمه نقابة الطيارين الألمان "فيرينجونج كوكبيت"، لمدة ثلاثة أيام، مع استئناف السفر المنتظم يوم الثلاثاء.

وتسير ديسكفر أيضا رحلات للوفتهانزا من مطار ميونخ.

وتعمل ديسكفر، وهي شركة طيران صغيرة نسبيا للعطلات تضم 24 طائرة إيرباص وحوالي 420 طيارا ، حصريا من فرانكفورت وميونخ وتهدف في المقام الأول إلى التنافس مع كوندور في مجال السياحة.

وتريد النقابة فرض أول اتفاقية جماعية في شركة الطيران، التي تأسست في صيف عام 2021، وقد نظم الطيارون بالفعل إضرابا لمدة 5 ساعات وإضرابين منتظمين منذ ديسمبر.