رئيس الحكومة التونسية يؤكد حرص بلاده على الإسهام الفعّال لمعالجة التحديات الأمنية الراهنة في القارة الأفريقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني حرص بلاده على الإسهام الفعّال لمعالجة التحديات الأمنية الراهنة في القارة الأفريقية، مشدّدًا على ضرورة مواكبة التطورات في قضايا السلم والأمن، معتبراً الحلول الأفريقية هي المفتاح للوصول إلى “إسكات البنادق” بحلول عام 2030.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام القمّة السابعة والثلاثين للاتّحاد الأفريقي، والتي عبر خلالها عن تضامن بلاده مع ليبيا، مؤكّداً الموقف الثابت إزاء الأزمة بليبيا والداعي إلى حل ليبي- ليبي في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف الليبية على أساس إعلاء مصلحة الدولة فوق كل الاعتبارات وبعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وثمّن الحشّاني في السياق، موقف الاتحاد الأفريقي تجاه فلسطين، داعياً إلى حشد المزيد من الدعم الدولي لإيقاف العدوان الغاشم على دولة فلسطين.