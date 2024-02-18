شكرا لقرائتكم خبر عن القانون حدد حالات تتسبب فى إزالة صفة الهجرة الدائمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الصادر برقم 111 لسنة 1983، بعض الحالات التي يترتب عليها إزالة صفة الهجرة الدائمة من المهاجرين، وفقا للأحكام الذى نص عليها القانون.

وقد ورد بهذا القانون الحالات التي بموجبها تزول عنك هذه الصفة، على النحو التالي:

1. عدم السفر إلى دولة المهجر خلال مدة زمنية تزيد عن 6 أشهر من من الترخيص له بالهجرة.

2.فى حالة العودة للإقامة مدة تزيد عن سنة متصلة، ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.

3. يجب عليم الحصول على موافقة من قبل وزارة الهجرة إذا طالت مدة إقامتك بمصر عن المدة المشار إليها سابقاً

4. اشترط التشريع موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.

5. تزول عنك كافة الامتيازات التي تحصل عليها من صفة الهجرة الدائمة، عند زوالها عنك وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.