ترامب: الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة بايدن

اشار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في كلمة أمام انصاره في ميشيغان الى ان "الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس احالي جو بايدن". وقال "يسيطر عليه الفاشيون.. جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه يشكلون تهديدا للديمقراطية".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت "دولة من دول العالم الثالث" بسبب الوضع على الحدود الجنوبية والعدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال إن بايدن "شخص فاسد، إنه رئيس فظيع.. يتمتع بأدنى معدل ذكاء في تاريخ البلاد.. إنه رجل ذو مستوى منخفض جدا من الذكاء.. جو بايدن هو الرئيس الذي يتمتع بأدنى معدل ذكاء على الإطلاق ..غير كفؤ لمنصبه"، على حد وصفه.