شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يهنئ جنوده بعد سيطرتهم على مدينة أوكرانية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحدات العسكرية التي سيطرت على مدينة أفدييفكا الأوكرانية.

وتلقى بوتين تقريرا من وزير الدفاع سيرجي شويجو، يفيد بسيطرة الجيش على مدينة أفدييفكا. الحرب الروسية الأوكرانية وقال الكرملين: "هنأ رئيس الدولة الجنود الروس على هذا النجاح، وهو نصر مهم".

وكانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت أن بوتين بعث ببرقية إلى قائد المجموعة التي سيطرت على المدينة، الكولونيل جنرال أندريه موردفيتشيف.

وذكر بوتين في برقية: "أعبر عن امتناني للعمل العسكري المتميز الذي أبدته جميع القوات الخاضعة لتوجيهاتك والتي شاركت في معارك أفدييفكا". هجوم روسي متواصل وشنت القوات الروسية هجمات متعاقبة للسيطرة على أفدييفكا منذ منتصف أكتوبر، وكانت جماعات موالية لروسيا قد سيطرت عليها لفترة وجيزة في عام 2014 عندما استولت على مساحات كبيرة من شرق أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادتها لاحقا.

وستمنح السيطرة على أفدييفكا دفعة معنوية لروسيا على الأرجح قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، التي ستسفر بشكل شبه مؤكد عن فوز بوتين.

كما تعد خطوة رئيسية نحو سيطرة موسكو على دونيتسك، المدينة المحورية الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق، والتي تخضع للقوات الروسية وقوات موالية لها منذ عام 2014.