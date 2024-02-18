شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على التطرف اليميني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مجددا، يخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على التطرف اليميني يوم أمس.

شارك حوالي 3500 شخص في مظاهرة في مدينة بوخوم غربي ألمانيا ضد اليمين المتطرف.

ومنذ أسابيع يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على التطرف اليميني. مظاهرات ضد اليمين المتطرف في ألمانيا وأطلق على المظاهرة اسم "بوخوم تتضامن .. يد بيد ضد اليمين".

وخرج نحو 2500 شخص إلى الشوارع للاحتجاج على التطرف اليميني في بوردسهولم في ولاية شليسفيج هولشتاين شمالا.

وفي مدينة ماجدبورج شرقي البلاد، تظاهر الأشخاص حاملين لافتات وأعلام قوس قزح وفقاعات الصابون ، وبمصاحبة الموسيقى. أعداد تتظاهر بالآلاف وكتب على اللافتات المصنوعة والمصممة ذاتيا "الاحترام بدلا من الإقصاء" و "النازيون هم اللعنة" و "التنوع بدون بديل"، وفقا للشرطة، تجمع ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في ماجدبورج.

وتحدث المنظمون عن حوالي ستة آلاف مشارك، ونظمت فعاليات أخرى شارك فيها مئات الأشخاص في كل من بيرناو وجاجيناو في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد.

كما تظاهر أكثر من ألف شخص في برلين ضد حدث مع السياسي السابق في حزب البديل من أجل ألمانيا أندريه بوجينبورج.