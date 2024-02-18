شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان بقوة 5 ريختر يضربان جنوب المحيط الهادئ والمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

زلزال المكسيك

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 132 كيلومترًا جنوب شرقي بانجاي الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.كما ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية غيريرو بالمكسيك، واُعلنت حالة التأهب في عدة مناطق من بينها عاصمة البلاد مكسيكو سيتي.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل بالمكسيك في بيان أن مركز الزلزال حُدد على بعد 24 كيلومترا من كويوكا دي بينيتيز في ولاية غيريرو بوسط البلاد، فيما أطلقت الحكومة الإنذار الزلزالي.ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.