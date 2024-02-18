شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 7 رحلات جوية بمطار فرانكفورت الدولي.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة لوفتهانزا، إن إضراب طياري شركة ديسكفر إيرلاينز التابعة لها، أدى إلى إلغاء 7 رحلات من 16 رحلة مغادرة لشركة الطيران بمطار فرانكفورت الدولي.

وأوضحت شركة الطيران، أنها تخطط لاستيعاب الركاب بطائرات من شركات لوفتهانزا الأخرى أو إعادة حجز للمسافرين المتضررين. إضراب طياري شركة ديسكفر إيرلاينز وقالت ديسكفر إنها ستوفر ثلثي جميع الرحلات يوم السبت، فيما ألغيت بالفعل ست رحلات مغادرة من فرانكفورت ليوم الأحد.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب، الذي تنظمه نقابة الطيارين الألمان / فيرينجونج كوكبيت/، لمدة ثلاثة أيام، مع استئناف السفر المنتظم يوم الثلاثاء.

وتسير ديسكفر أيضا رحلات للوفتهانزا من مطار ميونخ، وتعمل ديسكفر، وهي شركة طيران صغيرة نسبيا للعطلات تضم 24 طائرة إيرباص وحوالي 420 طيارا ، حصريا من فرانكفورت وميونخ. إضراب الطيارين في ألمانيا وتهدف في المقام الأول إلى التنافس مع كوندور في مجال السياحة.

وتريد النقابة فرض أول اتفاقية جماعية في شركة الطيران، التي تأسست في صيف عام 2021.

وقد نظم الطيارون بالفعل إضرابا لمدة خمس ساعات، وإضرابين منتظمين منذ كانون الأول/ديسمبر.