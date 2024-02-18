أوكرانيا تتخوف من حروب الشرق الأوسط لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النائبة في البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، أن في أوكرانيا، يخشون أن تدخل الولايات المتحدة حربًا في الشرق الأوسط وتجبر كييف على التنافس على الأسلحة.

وقالت أوستينوفا في مقابلة مع الصحفية ناتاليا موسيشوك: "نحن نرى ما يحدث في الشرق... هناك احتمال كبير أن تدخل أمريكا الحرب. عندها لن نتنافس مع إسرائيل فقط على توفير الأسلحة... بل سنتنافس مع الجيش الأمريكي".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بالفعل استنفدت احتياطياتها من فئات معينة من الأسلحة، بسبب طلبات من كييف. على سبيل المثال، تلقت أوكرانيا من الولايات المتحدة جميع منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر" التي جمعها الجيش الأمريكي على مدى السنوات العشر الماضية.

ووفقا لها فإن، الأمريكيين يحبرون الحكومة الأوكرانية على البحث عن مصادر جديدة للصواريخ اللازمة.

وأوضحت أن كييف تجري مفاوضات مباشرة مع شركة رايثيون لتوسيع إنتاج الذخيرة لنظام الدفاع الجوي باتريوت. ومع ذلك، فإن أي قرار تتخذه الشركة المصنعة الأمريكية سيواجه حتما بيروقراطية معقدة.

وتابعت: "ما يحدث الآن في الشرق الأوسط يمكن أن يكون سيناريو رهيبًا للغاية بالنسبة لنا، لأن جميع الأسلحة ستذهب إلى هناك للجنود الأمريكيين".